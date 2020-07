The Batman: la sorprendente transformación física de Robert Pattinson [FOTO]

Batman es uno de los personajes más emblemáticos de DC Comics y forma parte de la cultura pop. Por estas razones, Robert Pattinson se comprometió a honrar el legado del Hombre Murciélago y lidiar con la presión mediática del fandom.

En un inicio, los seguidores del personaje criticaron duramente al actor por su apariencia y lo compararon con Ben Affleck, anterior intérprete con mucha más musculatura. No obstante, Pattinson ha dejado sin palabras a sus detractores luego de su transformación física.

El artista británico fue fotografiado en Londres durante una caminata matutina en compañía de su novia Suki Waterhouse. Como podemos apreciar, luce mayor masa muscular y una figura más tonificada.

Sobre su experiencia, el actor confesó haber tenido periodos en los que cuestionaba si podía estar a la altura de un personaje de un guion, o a las expectativas que eso conlleva. Sin embargo, encontró la inspiración para salir adelante.

“Miras a los verdaderos guerreros del género de los superhéroes, como Hemsworth, The Rock, Downey Jr., Evans, y te preguntas si te has puesto en el lugar equivocado. Tras hablar con unos pocos, sé que todo el mundo está nervioso cuando la oportunidad se presenta”, contó a la revista Healthy For Men.

A continuación, te compartimos la rutina de ejercicios que Robert Pattinson realizó para ponerse en forma: