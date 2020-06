Better Call Saul 6: Walter White y Jesse Pinkman aparecerían en la serie

Desde su estreno en 2008, Breaking Bad se convirtió en todo un éxito y ahora es considerada como la mejor serie de la historia. Tras su culminación, Better Call Saul expandió su universo a niveles insospechados.

A pesar de tratarse de una precuela, no hubo impedimento para que varios personajes de la serie original participen en la ficción. Ahora, sería el turno nada menos que de Walter White (Bryan Cranston) y Jesse Pinkman (Aaron Paul).

Durante una entrevista con Collider, el cocreador de Better Call Saul, Peter Gould, no pudo ocultar su entusiasmo con la idea y dejó en claro que no sería una fantasía difícil de volver realidad.

“Me encantaría tenerlos de vuelta y que Bryan Cranston dirija un episodio. Pude escribir un episodio que Bryan dirigió, estuve en el set con él todos los días y fue una experiencia maravillosa”, mencionó.

Breaking Bad y su inigualble dupla protagonista.

Tras estas declaraciones, los fans no descartan que los dos actores ya hayan grabado sus escenas para Better Call Saul 6. El estreno de la sexta temporada llegaría a mediados de 2021. ¿Te la piensas perder?

Better Call Saul - Sinopsis oficial

La serie está ambientada seis años antes de Breaking Bad. Cuenta la historia de James ‘Jimmy’ McGuill antes de asumir su identidad como Saul Goodman, un abogado corrupto con un humor políticamente incorrecto vinculado al mundo criminal.