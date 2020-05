Netflix: todas las películas y series que se estrenan en junio del 2020

Como todos los años, Netflix anuncia una lista de series y películas a estrenarse cada mes. En este junio llegan las temporadas finales de Dark y Fuller House, pero también novedades como la serie Keeping up with the Kardashians.

A continuación, te dejamos la lista completa de las nuevas producciones que llegan a la plataforma y sus respectivas fechas de estreno.

Series

1 de junio

Reckoning (Miniserie)

Amor revolucionario (Temporada 1)

Mis queridos amigos (Temporada 1)

Jefe introvertido (Temporada 1)

Keeping up with the Kardashians (Temporadas 1 y 2)

'Keeping Up with the Kardashians' es una serie de reality de televisión de 18 temporadas. (Foto: E!)

The Titan Games (Temporada 1)

Top Chef (Temporadas 1 y 2)

The Real Housewives of Beverly Hills (Temporada 1)

The Real Housewives of New York City (Temporada 1)

The Real Housewives of Atlanta (Temporada 1)

Casadas con la medicina: Atlanta (Temporada 1)

La cantina de medianoche (Temporadas 1, 2 y 3)

2 de junio

Modern Family (Temporadas 7, 8, 9 y 10)

Fuller House (Episodios finales) - Original de Netflix

3 de junio

Genios del abecé (Docuserie) - Original de Netflix

4 de junio

¿Me escuchas? (Temporada 1) - Original de Netflix

5 de junio

13 Reasons Why (Temporada 4) - Original de Netflix

Queer Eye (Temporada 5) - Original de Netflix

Perdida (Temporada 1) - Original de Netflix

10 de junio

Reality Z (Temporada 1) - Original de Netflix

Lenox Hill (Docuserie) - Original de Netflix

Mi señor (Temporada 1)

12 de junio

F is for Family (Temporada 4) - Original de Netflix

Bosque adentro (Miniserie) - Original de Netflix

Kipo y la era de los magnimales (Temporada 2) - Original de Netflix

De cita en cita (Temporada 2) - Original de Netflix

13 de junio

Alexa & Katie (Parte 4) - Original de Netflix

14 de junio

Marcella (Temporada 3) - Original de Netflix

17 de junio

Sr. Iglesias (Temporada 2) - Original de Netflix

18 de junio

La orden secreta (Temporada 2) - Original de Netflix

19 de junio

The Sinner (Temporada 3) - Original de Netflix

Coisa Mais Linda (Temporada 2) - Original de Netflix

The Politician (Temporada 2) - Original de Netflix

Bebés (Docuserie) / Parte 2 - Original de Netflix

El reino de las rimas (Temporada 1) - Original de Netflix

24 de junio

Manjares divinos (Temporada 1) - Original de Netflix

26 de junio

Amar y vivir (Temporada 1) - Original de Netflix

Juegos locales (Docuserie) - Original de Netflix

27 de junio

Dark (Temporada 3) - Original de Netflix

30 de junio

Brand New Animal (Temporada 1) - Original de Netflix

Películas

1 de junio

Rescatando al soldado Ryan

Jason y los argonautas

Río Grande

The Truman Show

Escritores de libertad

El dragón invencible

Puertas al infierno

La buena esposa

2 de junio

Vera: Rescate arcoíris - Original de Netflix

4 de junio

BAKI: La saga del gran torneo de Raitai - Original de Netflix

5 de junio

Los últimos días del crimen - Original de Netflix

La extraña fuente de la fortuna - Original de Netflix

El castillo de cristal

6 de junio

El cadáver de la novia

7 de junio

El rey Arturo

18 de junio

Amor de gata - Original de Netflix

19 de junio

La Red Avispa

Tren a mi destino - Original de Netflix

Bala perdida - Original de Netflix

Siente el ritmo - Original de Netflix

La familia del soldado - Original de Netflix

23 de junio

El muñeco de nieve

Victoria y Abdul

24 de junio

Nadie sabe que estoy aquí - Original de Netflix

Atleta A - Original de Netflix

26 de junio

Mujer Maravilla

30 de junio

Baby: El aprendiz del crimen

La Torre Oscura

Volver al futuro

Volver al futuro III

El gran Lebowski

Perdidos en Tokio

El Grinch

Adú

Documentales

3 de junio

Spelling the dream

10 de junio

Lenox hill

19 de junio

Father soldier son

24 de junio

Athlete A