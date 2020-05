Your Name: teoría japonesa afirma que te casarás con quien hayas visto la cinta

A casi cuatro años del estreno de Your name, una de las películas más aplaudidas por la crítica internacional, sus fans siguen hablando de ella y cómo, de alguna u otra forma, impactó en sus vidas.

Conocida también como Kimi no Nawa y dirigida por Makoto Shingaki, el largometraje destaca por su historia, el desarrollo de sus personajes y por supuesto su banda sonora. Con momento únicos, en Japón se compartió una singular teoría relacionada con los espectadores y con quiénes la fueron a ver.

El portal IGN Latam reporta que un mensaje del 2019, escrito en Twitter por el usuario @ganpon714, ha vuelto ser popular. En aquel escrito el internauta mencionó que en postales nipones se popularizó la teoría de que “terminarás casándote con quien hayas visto Your name”.

Your name

Aquí la traducción:

“Hace tres años salió Your name. La chica que me invitó al cine a verla lo hizo porque vio un rumor en Twitter que aseguraba que se casaría con quien la viera. Después de que terminó, ella sólo me dijo “Me voy a casar” y pensé que eso sería todo. Pero hoy vimos “Weathering With You”, se convirtió en mi esposa y me alegra que la hayamos visto juntos”.

Tráiler de Your Name

Si vamos al tweet original, se puede leer mensajes de personas que afirman haberse casado luego de Kimi no Nawa. “Nuestra primera cita fue viendo Your name. La persona con la que la vi actualmente es mi esposo”, comentó @mogu_mss.

kimi no na wa

Pero al parecer esta teoría tiene dos partes. De acuerdo al portal SoraNews 24, entre los comentarios hallaron usuarios que decían lo contrario, ni se casaron, ni continuaron saliendo con la persona que fueron a ver la cinta. “Le pedí a una chica que fuera a ver Your name conmigo. Cuando terminó solo dijo: "Gracias. Me voy a casa“, comentó @Haiho_L.