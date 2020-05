Star Wars: Disney quiere a Han Solo de regreso para protagonizar spin-off junto a Chewbacca

Tras pasar muchos años renegando de su papel como Han Solo, Harrison Ford pudo terminar con su participación en la saga de Star Wars en el Episodio VII - El despertar de la fuerza. El asesinato de su personaje a manos de Kylo Ren hizo creer a los fanáticos que nunca más lo volverían a ver en la franquicia hasta que tuvo un inesperado cameo en forma de visión en El ascenso de Skywalker.

Es posible que su aparición especial se haya debido a que esa escena en específico había estado planeada para ser protagonizada por Carrie Fisher en su papel de Leia. Con su muerte, el director J.J. Abrams habría pedido a Ford que tome su lugar por aquella ocasión. Sin embargo, un reporte del medio especializado We Got This Covered indicaría que el actor estaría cerca de volver a la franquicia interpretando al Capitán Solo.

De acuerdo con las fuentes de WGTC, Lucasfilm y Disney han contactado a Harrison Ford para que protagonice un spin-off de la saga de Star Wars junto a su fiel acompañante Chewbacca. El proyecto se situaría temporalmente antes de los eventos de El despertar de la fuerza y mostraría algunas de las aventuras que vivieron ambos antes de separarse definitivamente.

Mira aquí el tráiler de Star Wars: the rise of Skywalker:

Es posible que un doble de riesgo realice las tomas más complicadas mientras que el actor aparezca en pantalla en lo menos posible. Las compañías reconocen que la avanzada edad de Harrison Ford podría resultar un problema, pero también una oportunidad, por lo que planean poner todo en marcha lo más pronto posible.