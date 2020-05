Marvel: nuevos detalles de Shang-Chi revelan inédito poder que dominará en la cinta

El veloz avance del coronavirus alrededor del mundo obligó a la industria cinematográfica a paralizar sus acciones. Algunas producciones decidieron suspender sus rodajes, mientras que otras reajustaron su calendario de estreno para no verse perjudicadas por la pandemia. En el caso de Shang-Chi and the legend of the ten rings, la próxima cinta de Marvel, su equipo apostó por ambas medidas.

Luego de anunciarse que tendría una nueva fecha de lanzamiento programada para mayo de 2021, la película que introducirá al primer superhéroe asiático al Universo Cinematográfico de Marvel no había dado mayores detalles acerca de la trama que abordará. Sin embargo, un reporte del medio especializado Fandom Wire revela un interesante adelanto de la historia de Shang-Chi y sus poderes.

De acuerdo con la información de Fandom Wire, la cinta seguirá al héroe desde su infancia, cuando es entrenado para luchar en un orfanato especial dirigido por El Mandarín. Tras escaparse, Shang-Chi pasará el resto de su vida huyendo del villano, quien le ofrece dejar de perseguirlo si participa en un torneo de pelea y gana para él el premio mayor: los diez anillos.

Mira aquí el tráiler de Avengers: Endgame:

Además, Shang-Chi contará con un poder nunca antes visto en el MCU. El medio asegura que el nuevo héroe tendrá la habilidad de clonarse a sí mismo mientras lucha, algo similar a lo que puede hacer su contraparte en los cómics. Explotar visualmente este detalle le daría a Marvel una gran oportunidad para seguir maravillando a sus fanáticos.

Por último, Fandom Wire filtró que las secuencias de pelea que habrá en el torneo en el que participará el protagonista tendrán tanto partes de acción mano a mano como de lucha con conjuros mágicos. Así, Shang-Chi and the legend of the ten rings podría consagrarse junto a Avengers: Endgame como una de las producciones más ambiciosas de Marvel respecto a efectos especiales.