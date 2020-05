Yo nunca: final explicado de la serie que causa sensación en Netflix [VIDEO]

Yo nunca, o Never have I ever, es la nueva historia de Netflix creada por Mindy Kaling que retrata las vivencias de una familia india en Estados Unidos. A pesar de que la serie ha sido recientemente estrenada, esta ha logrado calar en los espectadores convirtiéndose en una de las favoritas de la plataforma.

Maitreyi Ramakrishnan interpreta a Devi, una joven indio-estadounidense muy aplicada pero con problemas para sociabilizar. “Yo nunca es una comedia sobre la transición a la edad adulta de una joven adolescente moderna, de la primera generación de nativos americanos”, describe la sinopsis del drama.

Pues bien, la primera temporada consta de 10 episodios muy entretenidos, tanto que algunos ya han terminado de verla quedando con muchas dudas pendientes. Obviamente, se espera que todas esas interrogantes sean resueltas en la segunda temporada, mientras tanto, iremos descifrando el final para quienes ya lo vieron.

En el último capítulo de Yo nunca, vimos por un lado cómo la relación entre Devi y su madre parece recomponerse. Eso no hubiera sido posible sin Ben, el principal contrincante académico de la adolescente, quien en el transcurso de la trama parece haberse enamorado de ella. De hecho, la serie finaliza con un apasionado beso entre este par, lo que apertura una nueva pregunta: ¿Qué sucederá con Paxton?

Paxton se había alejado de Devi después de besarla debido a que recibió una serie de calificativos de parte de su madre, Nalini. Días después, la hermana del atleta le increpa sus sentimiento hacia Devi, y lo tilda de “estúpido” por no aceptarlo a causa de su popularidad. Este se da cuenta de lo que siente y decide buscar a Devi, pero ella está besando a Ben en ese mismo instante.

¿Qué sucederá con este triángulo amoroso? Por el momento solo queda esperar a que Netflix anuncie la próxima entrega para conocer el desenlace.