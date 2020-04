DC: Joss Whedon quiere dirigir otra cinta de la Liga de la Justicia

El aterrizaje de Joss Whedon a la silla de dirección de Liga de la justicia generó controversia entre los fanáticos de los cómics de DC. Hasta el momento, Zack Snyder era la carta más fuerte de Warner Bros para cimentar las bases del universo extendido de la compañía de historietas, pero fue obligado a renunciar debido a diferencias con el estudio.

El resultado fue catastrófico. Muy por el contrario a su exitosa experiencia siendo el director de las dos primeras cintas de Avengers, Whedon no logró tomar lo avanzado por Snyder para crear una película del agrado de los fans. Ahora, el cineasta estaría dispuesto a superar ese bache en su carrera.

De acuerdo con información del medio especializado We got this covered, Joss Whedon se ha propuesto a sí mismo como una alternativa para liderar un siguiente filme de Liga de la justicia. Las fuentes de WGTC aseguran que la prioridad de Warner Bros. para el remake de la cinta son J.J. Abrams y James Gunn, pero se encuentran considerando su solicitud.

Mira aquí el tráiler de Liga de la justicia (2017):

Las fuentes del medio afirman que, de no ser seleccionado para el proyecto, Joss Whedon podría dirigir una película de Liga de la justicia inspirada en Elsewords, fuera de la continuidad oficial del Universo Extendido de DC, con una alineación de equipo diferente y diferentes actores en los roles. Con esto, el realizador podría dejar atrás aquel fracaso y regalarle al público algo similar a lo que logró al servicio de Marvel.