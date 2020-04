Guardianes de la Galaxia: James Gunn revela cómo aprender el idioma de Groot

Groot es, en definitiva, uno de los personajes más populares, no solo de la saga de Guardianes de la Galaxia, sino también de todo el Universo Cinematográfico de Marvel. A pesar de hablar solo tres palabras (el famoso ‘yo soy Groot’), ha logrado ganarse el cariño de los fanáticos de la compañía.

Por eso, una de las preguntas que ronda en la mente de la gran mayoría de admiradores de la franquicia es cuál es el secreto de su extraño lenguaje. Ahora, James Gunn, director de la trilogía, usó sus redes sociales para develar el misterio que encierra el idioma Groot.

Usando su cuenta de Twitter, el cineasta explicó a sus seguidores por qué incluso el traductor universal de Star-Lord no pudo descifrar la lengua con la que se comunica el árbol humanoide alienígena. De acuerdo con Gunn, el implante del héroe cósmico no cuenta con todos los idiomas habidos en el multiverso, pero esa no sería la razón principal.

"Las personas no aprenden Groot a través del conocimiento del idioma: lo aprenden conectándose con Groot ", aseguró el director. Según James Gunn, solo vinculándote en profundidad con el Guardián podrás empezar a entender lo que dice. Una muestra de ello es el propio Rocket Raccoon y los demás miembros de su equipo hasta cierto punto en Avengers: Infinity War.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3: Howard the Duck se unirá a los héroes cósmicos

Según información del medio especializado We Got This Covered, el argumento de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 girará en torno a Rocket Raccoon, quien será enviado en una misión para rastrear a los responsables de su creación. En su búsqueda, se le unirá un inesperado antihéroe que también fue objeto de los experimentos que dieron vida al Ranger Rocket.

Las fuentes de WGTC aseguran que se trata de Howard the Duck, el pato antropomórfico que hace su aparición en la escena postcréditos del Volumen 2. Ambos personajes trabajarán de la mano para derrotar a sus creadores, consolidando a Howard como un Guardián más en el proceso.