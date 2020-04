Jumanji 4: director de la cinta confirma una secuela en desarrollo [VIDEO]

Desde que iniciara la saga en 1995 con Robin Williams liderando el elenco, Jumanji se ha mantenido a lo largo de los años como una película de culto. Cuando dos décadas más tarde Sony decidió que había mucho más potencial por explotar en la franquicia, una mina de oro se abrió frente a los ojos de la compañía.

Tras los éxitos de taquilla Welcome to the jungle (2017) y The next level (2019), Jumanji se encuentra preparando el paso definitivo para completar su nueva trilogía.

Así lo confirmó el director Jake Kasdan en una entrevista con el medio especializado Collider. El cineasta reveló que la producción de Jumanji 4 recién había iniciado cuando estalló la crisis sanitaria alrededor del mundo debido al COVID-19.

“Estábamos entrando en la conversación antes de esta calamidad global y la volveremos a involucrar tan pronto como todos se hayan asentado. A todos nos encanta trabajar juntos y nos ha encantado hacer las películas”, aseguró el realizador.

Mira aquí el tráiler de Jumaji 3:

De esta manera, se confirma un reporte de We Got This Covered previo al estreno de The next level que establecía la posibilidad de una trilogía. La información incluía que el reparto de estrellas de cine donde resaltan Dwayne Johnson y Jack Black se aventurarían en una etapa en la que el juego llegue al mundo real.

Este precedente, sumado a la última escena de Jumanji 3, haría pensar que todo se encuentra encaminado para que la franquicia finalmente logre salir de las pantallas.