La casa de papel 4: el tormentoso pasado de ‘Arturito’ y cómo la serie salvó su carrera

La temporada 4 de La casa de papel ya está disponible en Netflix y en redes sociales los fans ya han comenzado a hablar sobre lo que pasó en cada uno de sus episodios.

Si bien el 'profesor’ y el grupo son pieza importante de la serie, quien se ha ganado el ‘odio’ de los espectadores es ‘Arturo’, Enrique Arce (47), quien en los primeros capítulos de la serie era el director de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid.

Si bien para la temporada 3 y 4 de La casa de papel se convirtió en un rehén, el personaje ahora tiene una misión en especial: ser el héroe y entregar a la ‘resistencia’. Pero la carrera de Arce nos siempre ha ido de viento en popa.

Tráiler de La casa de papel 4

En conversación con Clarín de Argentina, Enrique Arce comentó que la serie de Netflix le cambió la vida, ya que su papel lo llevó a ser contactado por una agencia de representación en Los Ángeles. Este contacto le dio la oportunidad de trabajar con Woody Allen en Rifkin’s festival y con Arnold Schwarzenegger en Terminator: Dark Fate.

Pero si bien sus últimos trabajos le han permitido darle un nuevo impulso a su carrera, admite que entre los 25 y 32 años, su consumo de alcohol y drogas pudieron acabar con su vida artística.

“Yo tuve una época muy difícil, en la que alcohol tuvo mucho lugar porque no sabía cómo gestionar el éxito. No supe cómo manejar la fama cuando me llegó con ‘Periodistas’ (una ficción que se emitió en el 2001). No me sentía bien”, comentó.

Tras tocar fondo y pasar por varios trabajos, finalmente en el 2014 un accidentes en Londres lo hizo recapacitar y plantearse a dónde iba su carrera. Fue entonces que surgió la idea de una novela que más tarde se volvería una película, La grandeza de las cosas sin nombre. “Desde entonces me guío por las señales.”, exclamó.

Arturo en La casa de papel de Netflix

Enrique Arce dijo que estuvo a punto de rechazar el papel de ‘Arturito’ en La casa de papel, pero cambió de opinión gracias a una ‘señal’. “Acababa de rodar Knightfall y quería irme a EE. UU. para abrir mercado. El personaje de Arturo, un tipo asqueroso, no me convencía mucho, pero acepté. Al principio recibía muy mal las críticas, pero ahora ya no me afectan”, explicó.