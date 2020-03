Loki: último avance muestra encuentro con Time Variance Authority [VIDEO]

La Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel traerá nuevamente a Tom Hiddleston como el dios de las mentiras en una serie propia luego de los sucesos vistos en Avengers: endgame.

En esta ocasión, Loki será un viajero del tiempo y el espacio a lo largo de la historia de la humanidad para moldearlo a su imagen y semejanza, pero sus planes se verán amenazados por la Agencia de Variación Temporal.

Por el momento, se desconoce mayor información de la trama, pero un último vídeo filtrado desde el set de grabación, se habría expuesto al mencionado grupo y a Sophia Di Martini, de quien se desconoce su papel.

En la imágenes se observa el encuentro entre Time Variance Authority, Loki y el personaje de la actriz. Según los fans, se trataría de Lady Loki o Enchantress, pero se desconoce si será una aliada o enemiga del protagonista.

Un papel femenino crucial

Por su parte, Tom Hiddleston señaló que ahora conoce más a Loki al igual que los miles de seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel. “Interpretarlo con sinceridad, pero presentarlo con nuevos desafíos, que luego tendría que cambiar de diferentes maneras, es el aspecto más emocionante de esto”, explicó en una entrevista para MTV News.

Asimismo, resaltó que su personaje tiene dones muy específicos como la inteligencia, traición, travesura y magia. Todas estas cualidades no harán más que mejorar luego de los enfrentamientos y oponentes formidables con los que lidiará. "Me gustaría poder decirte qué sucede, pero no puedo”, finalizó.