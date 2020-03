Power Ranger: Millie Bobby Brown integraría el reboot utilizando el traje negro

En el 2017 las cosas no salieron bien para los Power Rangers y los resultados de la película que nos introdujo a su nueva versión fueron claros. A pesar del esfuerzo realizado por Paramount, lamentablemente, la recaudación fue ínfima y las críticas desfavorables.

En definitiva, nadie le veía porvenir alguno a la franquicia hasta hace unos meses, cuando las productoras y distribuidoras anunciaron un nuevo reboot. Y de acuerdo con We Got This Covered (WGTC), Millie Bobby Brown podría unirse al proyecto como la Power Ranger Negro.

La compañía ha decidido poner en marcha el proyecto y hace poco se anunció que una nueva película llegaría pronto. Jonathan Entwistle se encargará de la dirección y Patrick Burleigh del guion. De acuerdo con la información del estudio, en la nueva cinta tendremos a los héroes viajando a los años noventa de forma accidentada.

WGTC apunta que, además de la integrante de Stranger Things, el estudio también tendría en la mira a Sophia Lillis y Finn Wolfhard para interpretar a la Ranger Roja y al Ranger Azul, respectivamente. Por el momento, todo parece ser un fuerte rumor, pero de ser cierto, como suelen ser los reportes del portal indicado, estaríamos frente a un equipo mucho más joven y fresco respecto a la anterior agrupación.