Brandon Routh confiesa la depresión que sufrió luego de participar en ‘Superman Regresa’

View this post on Instagram

#DoubleVision—the new #Superman ability! 😉 Grateful to share the #Arrowverse as #Superman for a short time with the charming & gracious @tylerhoechlin! I never really thought I’d get to meet #Superman in person... Gotta say, it’s all it’s cracked up to be! 👏🏻😎 #crisisoninfiniteearths @dccomics @thecw @warnerbrostv #SupermanTeamUp 📷: @redheadtattoos