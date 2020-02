‘Friends’ regresa en mayo por HBO Max

El elenco de ‘Friends’ está celebrando los 25 años de la serie con la noticia de que volverán a la televisión. Esta semana fueron tema tendencia, y ayer se anunció de forma oficial que el especial se verá por HBO Max en mayo.

Será filmado en el estudio ‘Stage 24’ de Warner Bros, en Burbank, donde se filmó toda la serie. “Supongo que podría mencionar a este lugar donde todos volvieron a estar juntos: nos reunimos con David (Schwimmer), Jennifer (Aniston), Courteney (Cox), Matt (LeBlanc), Lisa (Kudrow)y Matthew (Perry) para un especial que se programará junto con toda la biblioteca de ‘Friends’”, dijo Kevin Reilly, director de contenido de HBO Max.

PUEDES VER Friends en HBO Max: el increíble salario que ganará cada actor por el especial

“Conocí a ‘Friends’ cuando estaba en las primeras etapas de desarrollo y tuve la oportunidad de trabajar en la serie muchos años después, y me encantó verla, capta la atención de los espectadores de generación tras generación. Se conecta con una era en la que los amigos y el público se reunieron en tiempo real y creemos que esta reunión especial capturará ese espíritu, uniendo a los fanáticos originales y nuevos”.

Según fuentes de The Hollywood Reporter, el elenco de estrellas que llegó a ganar el sueldo “histórico” de un millón de dólares por episodio negoció en conjunto ganar esta vez más del doble. “Se les pagará entre US$ 2,5 millones y US$ 3 millones por el especial”.

HBO y el streaming

El esperado reencuentro también llega en la era de la televisión vía streaming. Tras las 24 nominaciones de Netflix en los Óscar, el lanzamiento de la plataforma de Disney y Apple; HBO ha apostado por transmitir ‘Friends’ en su versión MAX (online, apoyado por WarnerMedia) y que costaría 15 dólares al mes. Además, como sucede con otras producciones, Aniston y compañía trabajarán detrás de cámaras. “Las seis estrellas también serán productores ejecutivos”, confirmaron. Los actores ya empezaron a promocionar el proyecto en sus redes sociales.

La Clave

- Fenómeno televisivo. WarnerMedia pagó US$ 85 millones durante cinco años (US$ 425 millones) para reclamar los derechos de transmisión de ‘Friends’ para su plataforma. Netflix pagó entre US$ 80 millones y US$ 100 millones para mantener a ‘Friends’ en su catálogo 2019.