Los Simpsons: revelan que Edna Krabappel habría trabajado como dama de compañía

Springfield es una ciudad de muchas historias y personajes. Luego de 24 años al aire, la exitosa serie de FOX ha revelado grandes secretos. Muchos de estos sirvieron para el desarrollo de nuevos episodios, mientras que otros fueron expuestos de manera sutil para que los fans los descubran a su tiempo.

‘El Cuarteto De Homero’ es uno de los capítulos más entrañables de Los Simpsons que revela la historia de cómo el protagonista alcanzó la fama en 1980 con su banda ‘The Be Sharps’. Sin embargo, un detalle habría puesto al descubierto el pasado de Edna Krabappel como meretriz.

El primer episodio de la quinta temporada se aprecia cómo Homero Simpson sube al techo de la taberna de Moe para cantar ‘Baby on Board’ junto a Skinner, Apu y Barney. En ese instante, se puede leer “¡Para un buen rato, llama a Edna Krabappel! 555 6921” en la edificación.

De inmediato, los fans prendieron las redes sociales discutiendo si Krabappel ofrecía esos servicios en el pasado o si se trataba de una broma realizada por Bart Simpson, conocido como ‘El Barto’. De hecho, su firma estaría cerca a la seductora invitación del personaje.

El infame número

Edna Krabappel fue retirada de la serie después del fallecimiento su actriz de voz original, Marcia Wallace, a los 70 años víctima de cáncer de mama.

En la ficción, se ve cómo el personaje muere en el episodio ‘Four Regrettings and a Funeral’ de la temporada 25 atropellada accidentalmente por Homero, tal y como se predijo en ‘Holidays of Future Passed’.