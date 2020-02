Ethan Suplee de “Efecto mariposa” y su sorprendente transformación tras bajar 140 kilos

En el cine y la televisión los casos de cambios radicales son muy frecuentes, sobre todo entre los actores y actrices más populares de Hollywood.

Esta es la situación que está atravesando el actor Ethan Suplee, quien años atrás participó en la película “Efecto mariposa” donde compartió pantalla con Ashton Kutcher.

Suplee quien ha trabajado en exitosas películas y series como “Remember the Titans”, “Blow”, “The Wolf of Wall Street”, “Tales from the Crypt”, “Road Trip”, entre muchas otras, llegó a pesar 230 kilos algo que le preocupó y lo obligó a iniciar un tratamiento contra la obesidad mórbida.

La evolución del actor es increíble. Desde enero del 2019, fotos y videos son compartidos su cuenta de Instagram para dejar como muestra el trabajo que viene realizando para recuperar su salud.

Ethan Suplee de Efecto Mariposa

Con 43 años, Ethan Suplee ha perdido 140 kilos (llegó a superar los 230) y además de dejarse la barba, su cuerpo ahora lo luce tonificado, marcado y musculoso. Según sus publicaciones en la red social, lleva 20 años trabajando en su figura y, como lo demuestran las fotos, solo ocasiona que las personas que llegan a su perfil queden impresionadas.

Ethan Suplee en Instagram

Suplee comparte su larga batalla contra el sobrepeso para ayudar a que otras personas mejoren su calidad de vida a través de su podcast “American Glutton”, donde el actor cuenta detalles de su dieta y proceso de entrenamiento.