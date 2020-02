¡Sonic imparable! película recauda 3 millones de dólares el primer día de estreno en EE.UU

‘Sonic, la película’; se estrenó en Estados Unidos logrando un recaudación de 3 millones de dólares. Esta cifra indica la gran acogida que ha tenido por el público en su primer fin de semana, quizá gracias a las buenas críticas que recibió horas antes de su lanzamiento.

La película se estrenó en un total de 3150 salas de cine repartidas en el país del norte. Medios especializados en cine creen que la cifra aumente conforme avancen los días.

Un ejemplo es la película ‘How to Train Your Dragon: The Hidden World’, que también consiguió 3 millones de dólares en su debut, lo que la llevó a un fin de semana de 55 millones de dólares.

Sonic, la película - tráiler

Si ‘Sonic, la película’; logra recaudar aquella cifra, está claro que tendrá oportunidad en convertirse en la producción más rentable de Paramount Pictures y Sega.

Una de las razones de su buen recibimiento en los cines es quizá el rediseño que recibió Sonic después de las protestas de público en el primer tráiler.

Sonic

En cuanto a la crítica, la película ha recibido comentarios mixtos que la califican en su mayoría como entretenida pero no una obra de arte. Mientras que otros creen que no es necesaria verla en cine y que no tiene nada que ofrecer.

Fecha de estreno de 'Sonic, la película’ en Latinoamérica

- Fecha de estreno de Sonic en Perú: 20 de febrero de 2020

- Fecha de estreno de Sonic en México: 14 de febrero de 2020

- Fecha de estreno de Sonic en Colombia: 20 de febrero de 2020

- Fecha de estreno de Sonic en Argentina: 20 de febrero de 2020