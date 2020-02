Parasite: éxito en los Oscar incrementará sus ganancias en cartelera peruana

La 92° edición de los Premios Oscars 2020 reconoció lo mejor del cine y Parasite hizo historia al ser la primera cinta en ganar los premios a ‘Mejor Película’ y a ‘Mejor Película Extranjera’. Las otras dos categorías fueron por ‘Mejor Director’ y “Mejor Guión Original”.

No cabe duda que el filme de Bong Joon-ho fue una de las sorpresas de la noche, superando a otros títulos como Joker, 1917, The Irishman, Jojo Rabbit y Once Upon a Time in Hollywood. Pero no es todo, dado que su éxito no sólo se verá reflejado en la cantidad de estatuillas sino también en la taquilla.

Mira el tráiler de Parasite aquí

De acuerdo a Deadline, Parasite podría lograr nuevos ingresos en Estados Unidos, convirtiéndose en una de las entregas extranjeras más exitosas de la taquilla nacional. Sin embargo, la misma regla aplicaría para todos los países donde aún este en las salas como es el caso de Perú.

Según el reporte del portal, la película tiene la oportunidad de rebasar los 40 millones de dólares en Estados Unidos, gracias al impulso mediático de su victoria total en lo Oscar. Si la distribuidora Neon invierte en la promoción, sus ganancias podrías alcanzar hasta un 25% más.

Parasite gana como la mejor película.

Por el momento, la cinta ha logrado recaudar 35 millones de dólares tanto en Estados Unidos como Canadá, mientras que en el extranjero cuenta con un aproximado de 129 millones de dólares. Es decir, un total de 165 millones a nivel global.

¿De qué trata Parasite?

Tanto Gi Taek como su familia están sin trabajo. Cuando su hijo mayor, Gi Woo, empieza a recibir clases particulares en la adinerada casa de Park, las dos familias, que tienen mucho en común pese a pertenecer a dos mundos totalmente distintos, comienzan una relación de resultados imprevisibles.