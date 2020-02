Netflix: la serie de Resident Evil empezará su rodaje en junio

Netflix no para. Como parte de renovar su contenido, la plataforma de streaming continúa produciendo contenido original.

Después del éxito de The Witcher, la compañía adaptará otro famoso videojuego, Resident Evil, conocido en Japón como Biohazard.

PUEDES VER Aquaman 2: lista de actrices que podrían reemplazar a Amber Heard como Mera

A finales de enero se filtró información sobre algunos detalles de la serie, entre estos destacaba que la primera temporada tendría ocho episodios de una hora cada uno.

El primero de estos capítulos tendría como título One. A pesar que no se sabe quienes será los protagonistas, se espera que sean los personajes del primer videojuego: Chris Redfield y Jill Valentine.

Además, el mes del rodaje será en junio y una de las locaciones será Sudáfrica. La producción estará a cargo de la firma alemana Constantin Film y se espera que el estreno sea en la primavera de 2021.

No falta decir que existen opiniones divididas sobre la serie de Resident Evil, ya que existe un grupo que no cree que Netflix pueda realizar una buena adaptación; mientras que otro confía en que tenga tanto éxito de crítica y de audiencia como ocurrió con The Witcher.

En todo caso se tendrá que esperar un año para saber el resultado de la producción y si pasará la valla de la primera temporada.