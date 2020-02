Doctor Strange 2: ¿más comedia que terror? showrunner de Loki rehará el guion

La secuela de ‘Doctor Strange’ (2016) es una de las películas más esperadas de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Las posibilidades que ofrece el universo del superhéroe ciertamente hizo volar la imaginación de los fans y las expectativas están por todo lo alto.

En ese sentido, una ola de incógnitas rodea el resultado final, puesto que originalmente se trataría de una película de terror. Sin embargo, tras la salida de su director y el repentino cambio de guionista, parece que el futuro de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ es incierto.

Doctor Strange 2 apunta a la diversidad. Créditos: Difusión

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Marvel ha elegido a Michael Waldron, guionista de Loki, como reemplazado de Jac Schaeffer. Él también se encarga de escribir para Starz Heels, un show protagonizado por Stephen Amell (Arrow). Otros de sus trabajos es su papel como productor de la cuarta temporada de Rick & Morty y Community, además de Florida Man.

Todo parece indicar que la decisión fue tomada para la mejor cohesión de las series de la plataforma de Disney Plus. El presidente de Marvel, Kevin Feige, confirmó que Loki estaría vinculada a la secuela de Doctor Strange, por lo que cuentan con el voto de confianza de los fans.

Doctor Strange 2 se estrenaría el el 7 de mayo de 2021. Foto: Marvel

Como se recuerda, el director original del proyecto era Scott Derrickson, pero se retiró de la silla de dirección, tras una serie de diferencias creativas con la compañía. Derrickson quería que la película tuviera un tono más de terror, pero a Marvel no le pareció la mejor decisión.

Ahora, la compañía se encuentra en conversaciones con Sam Raimi, el director de la trilogía original de Spider-Man, para que dirija Doctor Strange in the Multiverse of Madness.