BoJack Horseman 6 EN VIVO ONLINE: cuándo, dónde y a qué hora ver el final de temporada [VIDEO]

Solo siete los capítulos distancian que a los fans del destino de BoJack, el protagonista de una de las series animadas más emblemáticas de los últimos años. La depresión, la soledad y el amor han sido los valores centrales que ha manejado el show desde su estreno en 2014.

Desde entonces, rápidamente BoJack Horseman ganó miles de seguidores alrededor del mundo convirtiéndose en una obra de culto de la que se hablará por mucho tiempo después de su último minuto al aire. Lo cierto es que falta poco para descubrir si el protagonista tendrá un final feliz o acorde a sus actos en el pasado.

¿Cuándo y dónde ver los últimos capítulos de BoJack Horseman 6?

La segunda tanda de capítulos de la sexta temporada se estrenarán a través de Netflix. Se tiene previsto que el noveno episodio saldrá este viernes 31 de enero.

¿A qué hora se estrena BoJack Horseman 6?

Perú: 1:01 a.m

Paraguay: 3:01 a.m

Venezuela: 2:01 a.m

Uruguay: 3:01 a.m

Bolivia: 2:01 a.m

Chile: 2:01 a.m

Ecuador: 1:01 a.m

Colombia: 1:01 a.m

Argentina: 3:01 a.m

Costa Rica: 12:01 a.m

Cuba: 2:01 a.m

El Salvador: 2:01 a.m

Guatemala: 2:01 a.m

Honduras: 2:01 a.m

Panamá: 1:01 a.m

Nicaragua: 12:01 a.m

Puerto Rico: 2:01 a.m

República Dominicana: 2:01 a.m

En México hay 3 zonas horarias, todo depende de la ciudad: 12:01 a.m, 1:01 a.m y 2:01 a.m

Tráiler de la última temporada

¿De qué trata BoJack Horseman?

La historia gira en torno a un caballo humanoide BoJack que bebe whisky sin parar y que se ocupa de sus crisis personales con la ayuda de su compañero humano Todd (Aaron Paul) y su examante felino Princess Caroline.

El deprimido protagonista vive del recuerdo del show televisivo en el que participó y era la estrella, rememorando sus años de decadencia y una tormentosa vida personal.

La serie ha recibido elogios por parte del público y la crítica, no solo por su humor o la forma de tratar temas como enfermedades mentales, sino por tener interesantes mensajes sociales en mucho de sus capítulos.