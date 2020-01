Game of Thrones: George R.R. Martin adelanta que su libro tendrá un final distinto

El último capítulo de Game of Thrones dejó insatisfechos a los fanáticos que por más de cinco años siguieron la serie de HBO. Por su parte, el autor de los libros, George R.R. Martin, señaló que las comparaciones eran inevitables y que la “Canción de hielo y fuego” tendrá un desenlace diferente.

“La gente conoce un final, pero no el final”, reveló el autor al medio alemán Welt. Como se recuerda, la serie concluyó con Bran Stark como el gobernante de los Siete Reinos, pero el escritor planea hacer una que otra variación.

De otro lado, George R.R. Martin reveló que si bien está involucrado en la precuela “House of the Dragon”, le dará prioridad a sus libros. “Dejadme dejar esto perfectamente claro. No voy a aceptar ningún guion hasta que haya terminado y entregado "Vientos de invierno”.

En caso que las cosas funcionan, incluso afirmó que podría escribir algunos episodios como lo hizo durante las primeras cuatro temporadas de “Game of Thrones”.

