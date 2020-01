Oscar 2020: la reacción de Joaquin Phoenix al conocer su nominación por ‘Joker’ [VIDEO]

Sorpresas. Después de meses de anticipación y una intensa campaña, las nominaciones para los Oscar 2020 finalmente llegaron.

A medida que los nombres fueron anunciados, las producciones, actores, actrices y directores comenzaron a celebrar. Pero quizás el reconocimiento que más de un fan esperaba era el de Joaquin Phoenix como ‘Mejor actor’.

Phoenix, quien realizó un aplaudido trabajo para Joker de Todd Phillips, logró ser nominado junto a Antonio Banderas, por Dolor y gloria, Leonardo DiCaprio, por Once upon a time in Hollywood, Adam Driver, por Marriage Story y Jonathan Pryce, por Two popes.

Joker, tráiler oficial

Pero, ¿cuál fue la reacción del intérprete al saber de su nominación a los Oscar 2020? El portal Entertainment Weekly conversó con él y reveló qué fue lo que dijo tras darse a conocer esta esperada lista.

“Me siento honrado de haber sido nominado por mis compañeros actores. El aliento de la Academia ayudó a encender y sostener mi carrera y estoy increíblemente agradecido por ese apoyo. También me gustaría felicitar a mis conominados por ser reconocidos por sus actuaciones inspiradoras que han enriquecido nuestra forma de arte", expresó.

Quien también se pronunció al respecto fue el director Todd Phillips, nominado a Mejor director y Mejor guion adaptado, que no dudó en resaltar la actuación de Phoenix y los aportes que dio a la historia.

“Me siento profundamente honrado por el abrumador reconocimiento de la Academia y quiero agradecer al genio que es Joaquin Phoenix y a todos mis increíbles colaboradores. Estamos más que felices de que nuestros compañeros de la comunidad cinematográfica hayan aceptado la película y su mensaje”, mencionó.