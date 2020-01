The Mandalorian: creador de la serie revela la relación de Baby Yoda con Yoda

Uno de los personajes más famosos del 2019 surgió de The Mandalorian, la primera serie live action de Star Wars que debutó a través de la plataforma Disney Plus. Se trata de Baby Yoda, una criatura adorable de la misma raza que el poderoso Yoda.

Mucho se ha especulado sobre el origen del personaje. Hay algunos fanáticos quienes incluso creen que Baby Yoda se trataría de la reencarnación del jedi. Ante esto, el creador de la serie, Jon Favreau, explicó la relación entre ambos personajes.

Baby Yoda se volvió el personaje más querido de la primera temporada de The Mandalorian. Foto: Disney Plus

“Bueno, se están metiendo en el terreno de los spoilers. No les puedo decir eso, pero hay varias teorías al respecto”, advirtió Favreau durante la pasada celebración de los Globos de Oro.

Sin embargo, aclaró que los personajes no son el mismo, dado que el maestro jedi falleció haciéndose uno con la Fuerza, en Star Wars: el retorno del Jedi. “The Mandalorian sucede después del Episodio VI. Y los fans de la trilogía original recuerdan que Yoda no solamente muere, sino que, de hecho, desaparece. Así que Yoda existe como un fantasma de la Fuerza”.

Baby Yoda. Foto: Star Wars

En cuanto al sobrenombre "Baby Yoda” que le otorgaron los fans al pequeño ser, Favreau explicó que se trata de una fácil asociación, pero no guarda relación más allá de la especie.

“Le dicen Baby Yoda porque la especie de Yoda no tiene nombre. Es la forma más fácil, corta y utilizable en hashtags de identificar al personaje. En los episodios lo llaman ‘El niño’, finalizó.