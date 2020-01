Birds of Prey: fans sugieren que Harley Quinn habría matado a Joker

Ya se estrenó el primer tráiler de Birds of Prey y se verá nuevamente a la popular Margot Robbie en su papel de Harley Quinn junto al grupo de antiheroínas en las que peleará en esta cinta de Cathy Yan.

Y aunque el video gustó a muchos fanáticos, habría algo en los primeros segundos del tráiler donde se ve a la protagonista saltar de un camión y estrellarlo contra una gran planta química que explota dejando residuos muy coloridos.

Este detalle ha hecho que algunos consideren que se trata de la muerte de Joker de Jared Leto. Si bien el actor fue contratado para hacer su debut en el villano de DC hace tan solo dos años, las críticas habrían hecho que se le considerara como un gran fracaso y que Warner Bros. no vuelva a mostrar mayor interés en él.

Sin embargo, tampoco existe una información oficial que respalde la hipótesis y tampoco no hay suficientes datos dentro del video para dar por seguro que el Guasón se encontraba dentro del transporte que Harley Quinn choca contra la planta industrial.

Aun así, muchos usuarios de Twitter no dudaron en cuestionar lo que realmente estaba pasando y decidieron dar sus opiniones en la conocida red social:

OH MY GOD JARED LETO JOKER IS DEAD, HE'S DEAD! I WILL FOREVER CHERISH THIS MOVIE



THANK YOU!@DCComics @birdsofpreywb @MargotRobbie



THANK YOU SO MUCH😭❤ pic.twitter.com/FhKhw13Sa1