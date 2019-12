Deadpool 3: T.J. Miller cree que la película podría arruinar la saga

La compra de 21st Century Fox por parte del imperio de Disney replanteó muchas de las producciones del estudio así como las cancelaciones de otros proyectos.

Uno de los títulos que podría verse afectado notoriamente se trataría de Deadpool, protagonizada por Ryan Reynolds. No solo los fanáticos temen que pierda su esencia, sino también a T.J. Miller.

Deadpool y Weasel en la segunda entrega

El actor, que formó parte del elenco en las dos primeras películas de la saga, cree que la realización de más secuelas bajo la dirección de Disney puede ensombrecer el legado de Deadpool.

"Deadpool 2 salió bien y me preocupaba que no lo hiciera. ¿Qué pasaría si Deadpool 3 no fuera buena? Entonces mirarías a la saga entera y se habría arruinado por completo”, declaró que el actor.

Ryan Reynolds compartiría escena con los Avengers más pronto de lo esperado

Por esto, Miller prefiere que no haya una tercera entrega y cree que las aventuras del Mercenario Bocazas deberían continúan en X-Force, uno de los proyectos que sigue en marcha.

Tras esto, aclaró que en esta última opción por salvaguardar al personaje no habría espacio para él en la película, debido a la cantidad de personajes en escena.

Disney y Deadpool, una relación como el aceite y el agua

“Si hacen X-Force, con Deadpool, Cable y otros personajes, igual no habría mucho espacio para mí”, subrayó aceptando el hipotético escenario de ser necesario.

Al igual que los fans, a T.J. Miller también le preocupa que la próxima entrega de Deadpool pierda la rebeldía que lo característica. Es decir, palabrotas, violencia y otros atributos que se perderían a fin de lanzar un producto censurado para toda la familia.