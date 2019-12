The Witcher: capítulo y minuto para ver escena íntima de Henry Cavill en el baño [VIDEO]

El mundo fantástico de The Witcher llegó a Netflix y con él Henry Cavill. El actor, que se hizo mundialmente conocido por darle vida a Superman, esta vez nos presenta a Geralt de Rivia.

Si bien el actor se ha mostrado entusiasmado por su protagónico en la serie, más de un seguidor se preguntaba si iba a recrear la famosa escena de la bañera, la cual podemos ver en el videojuego del mismo nombre. Con el apso del tiempo un tráiler lo confirmó y acá te decimos en qué capítulo de The Witcher puedes verlo.

La escena de la bañera de Henry Cavill en The Witcher puede ser visto en el capítulo 5 minuto 31:30. En esta escena vemos como Geralt de Rivia recibe un baño por parte de otra integrante de la trama, el resto del contenido de la escena, deberás verla en la serie.

Antes del estreno de la serie de Netflix y con un tráiler confirmando la secuencia en cuestión, quien salió a hablar sobre este momento es Lauren Schmidt Hissrich, showrunner de la serie.

The Witcher: escena con Henry Cavill en la bañera - Fuente: difusión

En conversación con el portal Digital Spy, la guionista confesó sentirse impresionada porque este pequeño guiño se convirtió convertido en la imagen más comentada del show previo a su estreno.

“Lo genial de esa historia corta de ‘The Last Wish’ es que Geralt está en la bañera porque Yennefer le insiste en que se bañe. Era el momento perfecto para coger algo de los libros pero hacer también un guiño a la audiencia de los videojuegos. Queremos que ellos también sepan que los tenemos en cuenta. Sabemos que están allí. Fue genial poder hacer un equilibrio entre las dos bases de fans diferentes. Además, todo el mundo está feliz con Henry Cavill en una bañera, seamos sinceros”, indicó.

Todos los episodios de la primera temporada de ‘The Witcher’ están disponibles en Netflix.