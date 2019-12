The Irishman: cinta de Scorsese sería la última por culpa de los superhéroes

“The irishman”, nombrada como la mejor película del 2019 por The Guardian, podría ser la última obra en la filmografía del director, declaró Martin Scorsese para la revista especializada.

“Los cines han sido comandados por cintas de superhéroes, ya sabes, sólo personas volando, golpeando y chocando. Lo que está bien si quieres verlo, es sólo que no hay espacio para otro tipo de película”, sentenció el cineasta sobre la industria cinematográfica.

A pocos meses antes de su último film "The Irishman", Scorsese polarizó a los cinéfilos con sus opiniones

“Tienes 12 pantallas y 11 son la película de superhéroes. ¿Te gustan las películas de superhéroes, bien, pero necesitas 11 pantallas? Es una locura para cintas como Lady Bird o The Souvenir”, explicó sobre el reto que afrontan las películas no necesariamente muy comerciales.

Tras esto, el artista agregó que si bien no ha tomado una decisión definitiva sobre su retiro del cine, no sabe cuánto más podrá estar tras la dirección.

Martin Scorsese y Robert De Niro

“No sé cuántas [películas] más puedo hacer. Quizás esto es todo. La última (The irishman). Entonces, la idea era al menos hacerlo y tal vez mostrarlo por un día en el NFT o The Cinematheque en París. No estoy bromeando”, declaró.

En torno a sus críticas a los filmes de Marvel, en las que las tacha de no ser cine, el director aclaró que el hecho de que una película sea comercial no significa que no pueda ser arte.

El camino del gangster llega a su fin

“Lo que ha consumido los cines es producto. Un producto debe ser consumido y desechado. Mira una película comercial como Cantando bajo la lluvia. La puedes ver una y otra vez. Entonces, ¿cómo vamos a proteger el arte?”, cuestionó, dando por concluida la entrevista.

Sobre próximos proyectos del realizador, se conoce que tenía planeado una película, la cual contará con Robert De Niro y Leonardo DiCaprio como protagonistas. Si bien la respectiva cinta no ha sido descartada, no se sabe cuál será el rumbo que finalmente tomará el cineasta.