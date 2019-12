WandaVision: Emma Stone podría unirse al universo cinematográfico de Marvel

Han pasado cinco años desde que la ganadora del Oscar, Emma Stone, interpretó por última vez a Gwen Stacy en Amazing Spiderman 2: La amenaza de Electro.

Si bien todos sus fans lamentaron su partida, hace poco el portal We Got this Covered reveló que la actriz podría volver a la marca roja en un papel completamente diferente.

Una organización de armas tomar

De acuerdo al portal, Emma Stone estaría en la mira de Marvel Studios para interpretar a Abigail Brand, una mutante y agente de la organización SWORD, en la serie de Disney Plus “WandaVision”.

¿Quien es Abigail Brand?

Desde su primera aparición en los cómics de X-men en el 2004, Brand representa la contraparte de Nick Fury. Ella es hija de un extraterrestre y una mutante. Debido a sus genes, es capaz de crear explosiones de energía lo suficientemente poderosas como para incinerar la mayoría de los metales terrenales.

Como es sabido, SWORD tendrá un importante rol en la historia de WandaVision, protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Betanny. Por esto, es prácticamente un hecho que el personaje de Brand aparecerá en pantalla. Solo basta que los directivos decidan a la actriz que le dará vida.

Abigail Brand en la serie Avengers: Los héroes más poderosos del planeta

Punto y aparte, su aparición marcaría la introducción de los famosos mutantes al universo cinematográfico de Marvel. Una posibilidad que los fanáticos han estado esperando desde las últimas dos entregas de Avengers, quienes lidiaron con realidades alternativas.

Ciertamente, el mundo de los superhéroes no es desconocido para la joven actriz. Stone continúa en buenos planes con Disney por su protagónico como Cruella de Vil en el live action de “101 dálmatas”. Solo queda esperar que las pláticas lleguen a buen puerto.