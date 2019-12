Netflix: se fue Daybreak, The OA y otras 10 series de la popular plataforma

Netflix se ha destacado por innovar con originales series, y aunque en su mayoría tienen bastante acogida como “Stranger Things” o “La casa de papel”, no todos logran llevarse el reconocimiento del público, a esto cabe recalcar la gran cantidad de publicidad y promoción que obtiene cada ficción y ayuda a su difusión.

Y ahora último sorprendió Daybreak y su pronta cancelación a pocas semanas de su primera temporada. Al parecer, la plataforma de streaming está cada vez más exigente con los proyectos que toma y si no llega a captar la suficiente atención de los espectadores, decide no seguir adelante.

Ante esto, muchos usuarios han tenido continuas quejas por no valorar los gustos de algunos grupos reducidos que sí seguían aquellas series, así pasó en el caso de “The OA”, la cual estaba adquiriendo mayor popularidad y acogida, sin embargo, no fue suficiente para Netflix continuar con el programa.

No obstante, hay otros casos que no fueron muy afortunados como The Punisher, el cual se calcula que el principal motivo fue a causa del estreno de Disney+, llevándose así todos sus proyectos originales.

Por este motivo, mostramos todas las series canceladas en Netflix en este 2019.

Daybreak

Anne with an E

The OA

Día a día

Chambers

Amigos de la universidad

Jessica Jones

The Punisher

Seven Seconds

Santa Clarita Diet

Tuca & Bertie

Sucesor designado