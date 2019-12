Vikings 6x04 EN VIVO: cuándo, cómo y a qué hora ver el cuarto episodio de la sexta temporada

VER Vikings temporada 6 capítulo 4 ONLINE | El pasado 4 de diciembre se estrenó en TNT, FOX Premium y History Channel, el primer episodio de la sexta y última temporada de Vikingos (Vikings). La exitosa producción de drama histórico ha sido del agrado de millones de seguidores.

Vikings, creada por Michael Hirts, está basada en las leyendas del vikingo Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel). Por otro lado, esta sexta temporada insinúa un cambio radical en esta historia, incluso se centrará en la pelea de los medio hermanos Biörn e Ivar.

La temporada 6 de Vikings estará compuesta de 20 episodios, los cuales serán emitidos en dos partes.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EL CAPÍTULO VIKINGS 6X04?

El primer episodio de la sexta temporada de Vikings 6x01 se estrenó el pasado 4 de diciembre en Estados Unidos por History Channel; un día después, en América Latina a través de FOX Premium.

La sexta temporada de Vikings llegó con la emisión de dos capítulos continuos: el 6x01 titulado “New Beginnings” y el 6x02 “The Prophet”. Tras esto se lanzó el capítulo 3 que llevó por título The Prophet.

Si estás en PERÚ, podrás ver “Vikings” este jueves 19 de diciembre a las 09:00 p. m. vía Fox Premium. El episodio estará disponible también en la app de FOX con la suscripción Premium.

En ESTADOS UNIDOS, “Vikings” se estrenará el miércoles 18 de diciembre por History Channel a las 9 de la noche.

Para ESPAÑA la fecha de estreno de “Vikingos 6x04” está programada para el 24 de diciembre, 6 días después de su lega a History Channel en el mercado norteamericano.

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO VIKINGS 6X03 “THE PROPHET”?

Unas mujeres de las aldeas cercanas visitan a Lagertha y mientrsa hacen una gran celebración la comunidad es destrozada por los impactantes eventos que siguen y ella se ve obligada a tomar medidas. En Kiev, Oleg sigue siendo amigable pero Ivar es consciente de la amenaza que representa para él y para el joven heredero vulnerable al trono.

Bjorn responde a la llamada de un viejo enemigo y acude en su ayuda. Ha elegido invadir por el agua y Olaf y sus soldados se anticipan a su ataque. Ante semejante escenario, los soldados de Bjorn deciden retirarse. Lagertha también se prepara para la invasión, por lo que advierte a su gente que esté alerta. Ella sabe que esta pelea acabará con la vida de muchos camaradas.