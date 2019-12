Logan, la mejor película de superhéroes de la última década, según los críticos [VIDEO]

En los últimos 10 años, los lectores de cómics han visto cómo sus personajes e historias favoritas fueron llevados a la pantalla grande, con sus aciertos y desaciertos. Desde películas con producciones monumentales como “Avengers: Endgame”, enfoques arriesgados como “Deadpool”, formatos especiales como “Spiderman: Into the Spiderverse” e inspiradoras, por ejemplo, “Wonder Woman”.

No obstante, solo una cinta despidió con dignidad a uno de los superhéroes más queridos por los cinéfilos y lectores de tebeos: Wolverine, interpretado por Hugh Jackman desde hace 19 años y con 9 largometrajes en su haber.

Imagen promocional de "Logan"

Según los medios especializados, es la película de superhéroes más audaz y más impactante en muchos años. "Es más acerca de la maldición de los super poderes que de super poderes en sí. Tal vez por eso es el mejor exponente de su género de la historia”, explica Tri-City Herald. Las razones están de más.

Un mundo aparte

Según San Francisco Chronicle, "la película celebra el medio tomándose en serio, con una sugerencia adicional de disculpa por los pecados anteriores del género, recalcando que lo mejor de todo es que hay un elemento de riesgo y ciertamente un sello de autor detrás.

De hecho, por el tono de la historia y la conclusión de la misma no solo queda totalmente desmarcada de su franquicia madre X-Men, sino también de todo lo visto antes en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Si bien parte de un cómic post apocalíptico titulado “Old Man Logan” y mantiene la esencia del tebeo, la trama se toma sus libertades y adopta un rumbo propio. Tal es su independencia que el espectador olvida por completo que es una adaptación y deja las comparaciones de lado.

La revitalización del western

El inicio del recorrido de X-23 y el final para Wolverine

La cinta tiene un toque de Clint Eastwood. No cabe duda que echa mano de recursos propios del western y de los thrillers fronterizos, donde la persecución está servida y el viaje interno de los personajes también. De hecho, es este formato de road-movie de autodescubrimiento, lo que refuerza el carácter oclusivo de la historia.

Tal cual el relato visto en “Unforgiven”, el filme cuenta los últimos días del antes letal Logan, ahora viejo y agotado, en un contexto realista y donde el mundo se rige por las leyes del Viejo Oeste. No obstante, una nueva misión obligaría al personaje - hasta entonces desprovisto de un propósito - “desenfundar” sus garras por última vez.

El ocaso de los superhéroes

Así como el género de los vaqueros tuvo una etapa crepuscular, Logan marcó el mismo punto de inflexión para un género reacio a evolucionar, puesto que la actual zona de confort rinde en taquilla y, a diferencia del drama, la comedia es el mejor aliciente para los miles de fanáticoss que buscan divertirse en las salas.

El último pistolero en el valle

"Divertidas como son, no se espera que las películas de Marvel sean tan maduras, tan oscuras o tan humanas. En cambio, esta es una historia audaz y coherente inspirada en un cómic, no basada en él”, resaltó Minneapolis Star Tribune.

Es innegable ese halo de tristeza, el peso de los años, el sentimiento de culpa, pero además un casi extinguido sentido de la justicia que se niega a morir sin antes no dar un último tiro de gracia.

La carta de despedida de Hugh Jackman

Cabe recalcar que desde el momento en que el artista se convirtió en una estrella de cine, con la cinta original X-Men en el año 2000, ha sido sinónimo de Wolverine.

Wolverine y Hugh Jackman a través de los años

Desde entonces, siempre le acompañó una crisis por pensar que no lo había hecho tan bien, ya fuera en cuanto a la historia, la actuación u otro motivo. “Con cada filme que he hecho tuve esa duda constante. Pero esta vez tengo menos dudas”, reveló sobre su última participación sobre Logan.

Los fans respaldan sus palabras y concuerdan que definitivamente esta era la historia que Jackman quería contar sobre el personaje, y se entrega en cuerpo y alma. Para Associated Press, en esta última película de Jackman como Wolverine, el actor está saliendo con el nivel más alto y son una notoria sinceridad.