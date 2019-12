‘The Good Doctor’ nominado como mejor actor de una serie dramática en los Critics Choice Awards

La llegada de la temporada 3 de “The Good Doctor” ha hecho que más de un seguidor quede enganchado con la historia o se sume a ella como nuevo fan, tras quedar atrapados por las andanzas quirúrgicas de Shaun Murphy, el joven cirujano con autismo y síndrome del sabio que protagoniza la trama.

Esta popular historia no solo le ha dado popularidad a Freddie Highmore, actor que le da vida al médico, sino que le permitió ser nominado a lo Critics Choice Awards como mejor actor en una serie dramática.

El actor competirá por el premio junto a Kit Harington – Game of Thrones (HBO), Tobias Menzies – The Crown (Netflix), Jeremy Strong – Succession (HBO), Billy Porter – Pose (FX), Paul Giamatti – Billions (Showtime), Mike Colter – Evil (CBS) y Sterling K. Brown – This Is Us (NBC).

The Good Doctor se ha convertido en una de las series médicas más populares del momento - Fuente: Facebook

Las nominaciones para la vigésima quinta entrega anual de los Critics Choice Awards se revelaron el domingo 8 de diciembre. La ceremonia oficial tendrá lugar el 12 de enero vía The CW.

La temporada 3 de The Good Doctor está en pausa hasta enero por las festividades de fin de año. En el final de la media temporada vimos como Shaun y su padre se reencontraron, pero esta unión tuvo una dura conversación. Finalmente el papá del médico, falleció.

The good doctor 3x10, tráiler oficial

The Good Doctor, versión coreana

Para la industria televisiva estadounidense a veces es necesario recurrir a ideas extranjeras. En este caso, “The good doctor” es la adaptación americana de una serie de Corea del Sur, cuya primera y única temporada de 20 episodios fue emitida en 2013.