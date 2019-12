Brad Pitt sobre Troya: “Me estaba volviendo loco”

Brad Pitt es una de las estrellas consolidadas de Hollywood y actualmente uno de los actores más cotizados en la industria.

Entre sus principales participaciones sobresalen cintas como “Thelma y Louise”, “Seven”, “Club de la Pelea”, “Bastardos sin Gloria”, “El Curioso Caso de Benjamin Button” y “Érase una vez en Hollywood”. No obstante, solo Troya marcó un antes y un después en su carrera.

Troya es una película del 2004, protagonizada por Brad Pitt, Eric Bana y Orlando Bloom

“No podía largarme de esa película y eso me estaba volviendo loco. No estaba siendo desarrollada como me habría gustado. y cometí mis propios errores en ella”, declaró.

El actor reveló que trabajar con David Fincher le había dado una nueva perspectiva a su carrera artística.

Brad Pitt y David Fincher en el estreno de El curioso caso de Benjamin Button

Por esto, una vez que terminó de rodar Troya, decidió que en adelante seguiría su instinto para evitar situaciones como esa.

"En ese momento decidí que sólo iba a involucrarme en historias de calidad, a falta de una descripción mejor. Fue lo que me condujo al resto de películas”, afirmó el arista.

En el set de filmación de Troya

A fin de evitar malentendidos, Brad Pitt aclaró que con sus declaraciones no quiere despreciar al director Wolfgang Petersen, pero Troya era un producto comercial sin misterio o profundidad detrás.

Por último, dio a conocer que encarnó al guerrero de la Iliada de Homero solo por compromiso con el estudio.

“Tuve que hacer Troya, porque había sido apartado de una producción y tenía que hacer algo para el estudio. Así que me colocaron en ella”, concluyó.