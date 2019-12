The Mandalorian: Tod Phillips comparte imagen de Baby Yoda como Joker

La fiebre por el pequeño Baby Yoda parece no acabar. El pequeño personaje hizo su aparición el último mes del 2019 en la serie de Disney Plus “The Mandalorian”, pero eso no le impidió convertirse en el personaje del 2019.

A través de su cuenta de su cuenta de Instagram, el director de “Joker” ha compartido una imagen de Baby Yoda caracterizado como el payaso del crímen de Joaquin Phoenix ha invadido las redes y robado no solo sonrisas, sino también suspiros.

joker bb

A la imagen, el director Tod Phillips solo se limitó a agregar “¿Soy solo yo o se está volviendo más acogedor?"

El dibujo realizado por el artista M.J Hiblen, muestra al adorable personaje galáctico vestido con el flamante traje rojo y amarillo del infame villano de DC Cómics.

El personaje apareció por primera vez en el primer episodio de The Mandalorian, la cual se desarrolla después de la muerte del Yoda que todos conocemos. Debido a que parece una versión infantil del famoso Jedi, el alias pareció bastante apropiado para los fans de Star Wars.

Yoda y el mandalorian compartiendo escena

Inmediatamente, el personaje se convirtió en uno de los más queridos de la franquicia galáctica y ya se ha establecido como un icono de la cultura pop.

Lo que es seguro es que Disney no piensa soltar a la nueva gallina de los huevos de oro. A nadie le cabe duda que el personaje será un éxito de merchandising estas navidades y no dejaremos de verlo por un tiempo.