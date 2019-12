Rick y Morty 4x04 ONLINE: cómo, dónde y cuándo ver el cuarto capítulo de la temporada 4

Temporada 4 capítulo 4 de Rick y Morty | ONLINE | No hay duda que la serie animada es una de las más vistas en el mundo. La cuarta temporada empezó el 10 de noviembre y desde entonces fue bien recibida por los fanáticos.

El cuarto episodio, titulado ‘Claw and Hoarder: Special Ricktim’s Morty’ se estrenará a través de los canales HBO, Adult Swim y TNT.

Sin embargo, la cuarta temporada de la serie tendrá un regreso parcial, ya que el nuevo tráiler informó que los primeros cinco capítulos se emitirán este año; mientras que el resto será en algún momento de 2020.

Rick y Morty temporada 4 capítulo 4 ONLINE: ¿Cuándo se estrena el cuarto episodio?

La fecha de estreno Rick y Morty de la nueva temporada 4 capítulo 4 es el 8 de diciembre en Estados Unidos, mientras que en España será el 9 de diciembre. Aún no hay fecha para Latinoamérica.

El cuarto episodio mostrará a Rick y Morty en una aventura juntos.

Rick y Morty temporada 4 capítulo 4 ONLINE: opening de la serie animada

Rick y Morty temporada 4 capítulo 4 ONLINE: ¿A qué hora se estrena la serie animada?

El estreno de Rick y Morty temporada 4 capítulo 4 está programada para ser estrenado a las 11:30 p.m. horario ET.

A continuación te dejamos los horarios para Latinoamérica y España:

México – 10:30 pm

Colombia – 11:30 pm

Perú – 11:30 pm

Ecuador – 11:30 pm

Venezuela – 00:30 am

Argentina – 01:30 am

Chile – 01:30 am

Bolivia – 00:30 am

España – 05:30 am

¿Dónde ver Rick y Morty temporada 4 capítulo 4?

El tercer episodio de la nueva temporada llegará a través de Cartoon Network, durante la emisión de Adult Swim.

Rick and Morty también está disponible online a través de la web y aplicación oficial de Adult Swim, aunque para acceder es necesario tener una suscripción de pago a un operador de cable.

Solo el primer capítulo de la cuarta temporada está disponible completamente gratis.

La futura plataforma de streaming HBO Max reveló que emitirá todos los episodios de Rick and Morty a partir de 2020 (aún sin fecha definitiva de disponibilidad).

Por último, a través de su cuenta oficial de Twitter, Netflix anunció que contará con la cuarta temporada de Rick y Morty. Este hecho fue muy comentado en las redes sociales por miles de fanáticos.

Netflix Latinoamérica anunció que la cuarta temporada estará disponible en la plataforma.

Sinopsis de Rick y Morty temporada 4 capítulo 4

Adult Swim no ha compartido información de Rick and Morty 4x04 más allá del nombre del mismo y un pequeño teaser que se transmitió después del final del segundo capítulo.

"Claw and Hoarder: Special Ricktim’s Morty” es el nombre del cuarto episodio y su descripción indica lo siguiente:

“Morty consigue un dragón en este hermano. Es un viaje salvaje hermano“. Al parecer, Rick y Morty tendrán un problema con una peligrosa mascota.

Rick y Morty 4 - Tráiler del capítulo 4

Lista de episodios Rick y Morty temporada 4

Capítulo 1: Edge of Tomorty: Rick Die Rickpeat - 10 de noviembre de 2019

Capítulo 2: The Old Man and the Seat - 17 de noviembre de 2019

Capítulo 3: One Crew over the Crewcoo’s Morty - 24 de noviembre de 2019

Capítulo 4: Claw and Hoarder: Special Ricktim’s Morty - 1 de diciembre de 2019

Capítulo 5: Rattlestar Ricklactica - 8 de diciembre de 2019

¿Cómo ver Rick y Morty por HBO EN VIVO ONLINE?

La cuarta temporada de la exitosa serie de Adult Swim se estrenará simultáneamente a Estados Unidos tanto en TNT España como HBO España el próximo 9 de diciembre.

Recuerda que solo se emitirán cinco de los 10 que conforman esta nueva entrega, esperando a la segunda tanda en 2020.

It's the Morty gets a dragon episode. Check out a new episode of #RickandMorty on Sunday at 11:30pm ET on @adultswim pic.twitter.com/tNzYej4kd7 — Rick and Morty (@RickandMorty) December 2, 2019

