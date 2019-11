The good doctor 3x10: Shaun no podrá escapar de su pasado y enfrentará a sus padres [VIDEO]

The Good Doctor, serie protagonizada por Freddie Highmore, se despide de la TV y tomará un descanso hasta enero, pero antes de esto, ha decidido presentar dos nuevos personajes, los padres de Shaun.

Michael Trucco (Battlestar Galactica) y Joanna Going (Kingdom) han fichado por el drama médico para interpretar a Ethan y Marcie Murphy, papas del cirujano.

Y es que, tal y como nos adelanta ABC, el personaje interpretado por Highmore se reencontrará con sus progenitores, de los que se distanció años atrás. La reunión será próximo lunes 2 de diciembre.

En las imágenes se puede ver como Shaun Murphy llega a un hospital para ver a su padre en su lecho de muerte. Un trágico suceso que él, en primera instancia, recibirá con indiferencia.

The good doctor 3x10, tráiler oficial

“No me gusta mi padre, así que no estaré triste cuando él muera”, llega a decir con total sinceridad. Sin embargo, y como muestran los avances de la serie, sus emociones acabarán siendo expuestas a lo largo del episodio.

El productor de la serie, David Shore, mencionó a TV Line que su intención con este episodio es demostrar que nadie puede huir de su pasado.

“Desde el principio, hemos hablado sobre la relación de Shaun con sus padres. Ciertamente, se ha distanciado de ellos, pero, en realidad, ninguno de nosotros puede realmente aislarse del pasado”, expresó.