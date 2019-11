Star Wars: The Rise of Skywalker: nueva amenaza es revelada en tráiler chino

A pocos días del estreno de la esperada cinta de “Star Wars: The Rise of Skywalker”, tanto Disney como Lucasfilm decidieron lanzar un nuevo tráiler para los fanáticos asiáticos, el cual ha sorprendido a todos por un detalle que no habría salido hasta el momento.

Ya es sabido que dentro del universo de “La Guerra de las Galaxias” hay bastante variedad de criaturas que solo en una ficción uno se podría imaginar, y aunque hay algunos seres que son muy adorables e inofensivos, habrían otros que serían lo más tenebroso que pudiera existir.

Star Wars: The Rise of Skywalker - Tráiler chino

Y tras el nuevo teaser chino, se reveló la existencia de un ser, que podría ser una terrible amenaza para la resistencia. En la mencionada escena, sale Poe Dameron y Fin piloteando el halcón milenario en lo que sería una densa niebla color verde, pero más adelante son atacados por naves de la Primera Orden, y en ese preciso instante, sale un enorme monstruo que quiere aniquilarlos.

Por ahora, se desconoce cuál habría sido el planeta en donde los personajes se encontraban, pero muchos estipulan que la criatura es muy similar al gusano gigante que aparece en la cinta de “The Empire Strikes Back”.