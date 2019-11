Scream podría tener una quinta entrega con el reparto original | Neve Campbell | VIDEO

Hace una semana se filtró la noticia de que Spyglass tenía en sus planes hacer Scream 5. Una nueva entrega de la saga creada por Wes Craven y Kevin Williamson.

Pues bien, a pesar de que ninguno de los dos estará en este largometraje, los nuevos productores esperan convencer a los actores originales de la franquicia para que interpreten una vez más a sus míticos personajes.

Al parecer, de acuerdo al portal We Got This Covered, ninguna de las figuras se ha manifestado al respecto, pero se sabe que ya están en negociaciones. Imaginamos que la película será una nueva secuela, alejándose de un posible reboot o remake. De esta forma, se busca seguir el ejemplo de Blumhouse con “La noche de Halloween” y apostar por el casting original en lugar de caras nuevas, algo que definitivamente funcionó genial en ese caso.

Neve Campbell sigue bastante activa gracias a su papel en "House of Cards "y “Courteney Cox”, sin olvidarnos que también fue parte del elenco de “Friends”. Y sin duda, la noticia de su regreso ha alborotado a los seguidores, quienes esperan poder verla contestando al teléfono una vez más.

Dicho esto, la última entrega que no contó con Williamson como guionista. Cabe resaltar que “Scream 3” fue la peor de toda la saga, por no mencionar la serie de televisión basada en la película que se lanzó por MTV.