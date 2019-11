Netflix: jefe creativo de la compañía responde al éxito de Disney Plus

Netflix ha dominado la industria del streaming durante años, convirtiéndose en sinónimo de películas y series en línea.

Hulu, Amazon Prime y algunos otros servicios han hecho todo lo posible para competir con Netflix en los últimos meses, pero ninguno de ellos realmente ha derrotado a la conocida plataforma.

Sin embargo, eso cambió el último martes cuando Disney Plus se lanzó en Estados Unidos. El servicio fue más allá de lo esperado y en solo 24 horas, la nueva plataforma había ganado más de 10 millones de suscriptores.

Disney Plus - intro

Disney Plus es un éxito y, como muchos creyeron, se ha convertido inmediatamente en uno de los mayores competidores de Netflix. Todavía no ha habido un rival tan amenazante para Netflix como Disney Plus, pero el líder actual de la industria no parece estar preocupado con su nuevo rival.

El martes, el director creativo de Netflix, Ted Sarandos, habló en la Cumbre del Consejo Internacional del Centro Paley en Nueva York. Cuando surgió el tema del auge de suscriptores de Disney Plus, lo tomó con calma.

“Hemos estado compitiendo con Disney y todas estas otras personas que están entrando en esto desde el principio. Para nosotros, nada cambia realmente. Siempre hemos sido clientes primero y realmente no nos distraemos con la competencia. Pensamos que en algún momento todos entrarían en este negocio", dijo Sarandos.

El directivo continuó felicitando a Disney como “grandes narradores de historias y una compañía de gran éxito”, pero también parecía sorprendido de que House of Mouse, WarnerMedia, NBCUniversal y otras marcas importantes tomaran tanto tiempo en ingresar al mundo de la transmisión.

“[Estoy] francamente sorprendido de que Disney y otras personas hayan tardado tanto en seguir este camino. Es un cambio difícil. Estas compañías que se han construido para hacer y vender contenido a otras personas, ¿pueden realmente ganar más dinero o tener mejores resultados en los negocios vendiéndolo directamente al consumidor? ... Es una apuesta difícil, y es una apuesta de la granja", concluyó Sarandos.

