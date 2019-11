La Sirenita: confirman oficialmente al nuevo príncipe Eric

Cuando se anunció el live action de La Sirenita, hubo mucha controversia tras confirmarse que la querida Ariel sería nada menos que la conocida cantante Halle Bailey, quien se hizo conocida en Youtube luego que Beyoncé compartiera uno de sus videos, y la negatividad de los fans se dio debido a que no le encontraban parecido con el personaje.

Sin embargo, las críticas fueron disminuyendo y el nuevo enfoque sería hacia la estrella que acompañaría a la ex youtuber, siendo uno de los posibles candidatos, el aclamado Harry Styles del grupo One Direction, pero lamentablemente para los seguidores, el actor decidió no aceptar el papel.

La Sirenita

Y tras muchos postulantes para el papel, al final se confirmó de manera oficial que Johan Hauer-King sería el príncipe Eric. El artista es conocido por trabajar en la película A Dog’s Way Home y en las adaptaciones televisivas como Little Women y Howard’s End.

Con esta nueva información, el actor sería el segundo nombre confirmado para La Sirenita, mientras se ha mencionado que Melissa McCarthy podría ser la villana Ursula y Havier Bardem darle vida al Rey Tritón.

Hasta el momento se conoce que la película estará dirigida por Rob Marshall, quien trabajó en Mary Poppins Returns y planea dar inicio a la producción de La Sirenita a inicios de 2020.