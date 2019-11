Disney Plus: ¡Malas noticias! Deadpool no estará en esta nueva plataforma

La próxima semana llegará a Estados Unidos la nueva plataforma de streaming Disney Plus. El servicio contará en su parrilla con todas las películas de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, entre otras industrias cinematográficas.

Como antesala del lanzamiento de Disney Plus, el CEO de la compañía, Bob Iger, confirmó que películas no formarán parte de nuevo servicio. Entre ellas, se encuentra Deadpool, la cinta de Ryan Reynolds.

PUEDES VER One Punch Man: teoría revela el origen de la superfuerza de Saitama

El mercenario bocazas lleva 2 películas encima y ambas han sido clasificadas con calificación R, para mayores de 18 años. Es por este motivo que no podremos ver a Deadpool en Disney Plus.

Bloomberg indica que ambas películas estarán en Hulu, una plataforma streaming que no se encuentra disponible en Lationamérica. Este servicio contará con series como Family Guy o películas como Alien, Duro de Matar, entre otros.

La compañía de Disney adquirió los derechos totales de Hulu como parte de la compra de 21th Century Fox, llegando a comprar el porcentaje menor de la propiedad que tenía Comcast. Ese servicio ofrece planes a 12 dólares, los cuales incluyen a Disney Plus, ESPN+ y Hulu.

Disney Plus llegará a Estados Unidos y Canadá el próximo 12 de noviembre y con ello, llegarán dos importantes estrenos, The Mandalorian y Avengers: Endgame, sin embargo, estos no serán los únicos títulos que aparecerán en la plataforma.