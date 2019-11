Stephen King: las 10 mejores películas inspiradas en la obra del exitoso escritor

Stephen King es una figura representativa de la literatura de terror contemporánea. Él publicó su primera novela en 1974, después de que su esposa rescatara de la basura las primeras páginas de la historia porque no le había gustado en absoluto. Estas páginas serían luego Carrie.

Esta sería la primera novela de la numerosa bibliografía que cultivaría el escritor y marcaría así, las pautas de toda su obra. Las historias de terror y suspenso, personajes aterradores, elementos de fantasía y ciencia ficción, y una tendencia inevitable a ser adaptada a otros medios como el cine y la televisión.

PUEDES VER: Grey’s Anatomy 16x07: Owen Hunt enfurece por embarazo de Amelia Shepherd [VIDEO]

Carrie fue adaptada dos años después de su publicación por el director Brian De Palma y sería también la primera adaptación de las más de 100 que se han realizado hasta el momento. Pero de acuerdo a las preferencias, siempre subjetivas, claro está, hemos seleccionado 10 de las mejores cintas de Stephen King.

- Carrie (1976)

Actualmente, ya convertida en una película clásica, es también la mejor adaptación de esta novela, aunque habrá que ver cuáles son las repercusiones a largo plazo de la recién estrenada, cuyo guión es aparentemente mucho más fiel al libro de King.

- The Shining (El Resplandor, 1980)

Sin dudas una de las mejores y más influyentes películas de la historia, a pesar de la propia opinión de Stephen King. Uno de los entretelones más conocidos e interesantes de Hollywood fue la reacción de King ante esta adaptación, a la que dijo haber odiado.

- The Dead Zone (La Zona Muerta, 1983)

Sin dudas las historias de Stephen King habían despertado la atención de prestigiosos directores y, en este caso, en otras de las tempranas adaptaciones de su obra, es David Cronenberg el encargado de trasladar a la gran pantalla la novela del mismo nombre de 1979.

- Stand By Me (Cuenta Conmigo, 1986)

Aquí nos alejamos del género de terror y suspenso para abordar una historia completamente distinta que dejó en claro que King no era simplemente un autor de género, sino un escritor con todas las letras.

- Pet Sematary (Cementerio de Mascotas, 1989)

Otro clásico de terror del que el propio Stephen King se ocupó de escribir el guión (además de interpretar el papel de un pastor, como se ve en la imagen del video), mientras Mary Lambert (quien antes había dirigido la controversial Siesta) se ocupó de dirigir.

- Misery (1990)

Rob Reiner vuelve a la obra de Stephen King años después para adaptar otra de sus primeras historias (aunque publicada mucho después) pero ahora ya acercándose más al género de terror.

- The Shawshank Redemption (1994)

Frank Darabont es otro de los directores que ha tenido una interesante, original y exitosa aproximación a la obra de Stephen King. Esta sería la primera que llevaría a cabo (luego vinieron The Green Mile y The Mist, y ambas podrían también formar parte de esta lista, pero no lo hacen por cuestión de espacio y variedad) y es otra de las historias que se alejan de los temas habituales transitados por el escritor.

- Dolores Claiborne (1995)

Esta es quizás de las adaptaciones menos conocidas de Stephen King y está basada en una novela atípica del autor que, a diferencia de todas las demás, no tiene capítulos y no incluye ninguna clase de separación ni entre parágrafos ni entre secciones. Tampoco contiene ningún elemento sobrenatural.

- Apt Pupil (1998)

Luego de dirigir el icónico film de culto The Usual Suspects, Bryan Singer apeló a una gran historia creada por Stephen King para su siguiente film. Singer había leído la novela a sus diecinueve años y había quedado impactado, por lo que cuando tuvo la oportunidad de adaptarla no quiso dejarla pasar (para esto, declinó las ofertas de dirigir las películas The Truman Show y The Devil’s Own).

1. Secret Window (1999)

Johnny Depp y John Turturro le dan vida en esta película del director David Koepp (Ghost Town) a los personajes basados en la novela corta Secret Window, Secret Garden. El film no ha sido debidamente estimado, quizás por un giro en la trama que, al momento de ser estrenado ya podía sonar abusivo y efectista, pero la historia resulta realmente entretenida y atrapante.