One Piece: Toei Animation censura cruel imagen del manga y enfurece a fans [VIDEO]

Durante cada domingo, los fanáticos de One Piece no saben si alegrarse o molestarse con lo hecho por Toei Animation. El estudio de animación tiene unas de cal y otras de arena, y en esta oportunidad, mostró una censura que llamó la atención de todos.

El reciente episodio 908 de One Piece titulado “¡La llegada del Barco Tesoro! ¡Luffytaro regresa el favor!” nos muestra al pirata Monkey D’ Luffy llevando comida y agua a los pobladores de Okobore.

El capítulo animado de One Piece de esta semana está basado en el manga 918 titulado “Luffytaro devuelve el favor”.

Después de golpear a Holdem y salvar a Tama, Luffy, Zoro y Kiku se topan con Trafalgar Law y empiezan la huida con todos los tesoros, entre ellos comida y agua que no ha sido envenenada.

Mientras se van escapando, se pueden ver algunos fragmentos del pueblo Okobore, sobre todo del sufrimiento de los pobladores. Es, precisamente, en una viñeta del manga de One Piece que Toei Animation decide censurarlo.

One Piece escena censurada en el anime. Foto: Captura

En el capítulo 908 de One Piece nos muestra a una madre llorando junto a su pequeño bebé, sin embargo, la imagen original no es así. El manga 918 nos muestra que la mujer intenta asesinar a su hijo pues al no tener comida, buscaba alimentarse como sea. A pesar de que se trate de un niño.

La censura ha molestado a los fanáticos, pues quieren ver una animación fiel a lo dibujado por Eiichiro Oda, sin embargo, al emitirse los sábados tempranos en horario de protección al menor, es normal que Toei Animation haya censurado esto.

¿Te gusta la censura que le hacen a One Piece?