Sebastiana, la maldición: una oda a Ricardo Palma

En el año en que se conmemora el centenario de la muerte de Ricardo Palma, ícono de la literatura peruana, una de sus obras, “Mujer y tigre” de las Tradiciones peruanas, ha sido tomada como inspiración para crear la cinta de terror Sebastiana, la maldición, bajo la dirección del cineasta Augusto Tamayo.

“Soy admirador de Ricardo Palma, no entiendo cómo no se hizo nada basado en sus obras antes y me considero uno de los responsables de ello. Ahora quise contar una historia de terror y me pareció bonito adecuar a Palma”, menciona Tamayo.

La cinta protagonizada por Silvana Cañote y con la participación de Andrea Luna, André Silva, Stefano Salvini, Valentina Saba, entre otros, narra la historia de Nani, una joven que se entera de la trágica muerte de Sebastiana, una mujer de sus antepasados, y junto a sus amigas decide visitar la antigua hacienda familiar para investigar sobre ella. Sin embargo, en el proceso se enfrentará a una serie de extraños sucesos.

El filme que muestra desnudos y aborda una relación lésbica llega a nuestra cartelera este jueves 24. “Es una cinta sobre la mujer, así que en épocas de empoderamiento no hay que tenerle miedo a los desnudos”, anota el cineasta. “Ahora que la comunidad gay está muy activa me pareció bonito también incluir un romance tierno entre dos mujeres, pero nada ha sido hecho con la intención de generar mayor público”, agregó.

Aunque Tamayo espera que el público acompañe a su thriller, prefiere no crearse una expectativa respecto a la taquilla. “No me atrevo porque el cine es muy impredecible, solo espero capitalizarme para poder hacer más películas, pues mi siguiente proyecto es hacer el remake de La fuga del chacal”, cuenta.

Ante de finalizar, Tamayo se refirió a las cintas nacionales que fueron levantadas de cartelera a pocos días de su estreno. “Creo que cuando los filmes no juegan con los géneros populares eso pasa, lamentablemente, pero yo aprendí que uno hace algo y sea exitoso o no, pasa la página y a la siguiente”.