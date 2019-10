WandaVision: Scarlet Witch revela la parte difícil de trabajar en Marvel Studios

No todo es de color arcoiris en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). A pesar de haber participado en varias cintas de superhéroes, la actriz Elizabeth Olsen, quien da vida a Scarlet Witch, siente que le hace falto algo más.

Realizó su debut en Avengers: Age of Ultron, llegando a aparecer en otras tres más, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. Incluso, en 2020 tendrá su propia serie WandaVision que se estrenará bajo la plataforma de Disney+.

Pese a haber aparecido en estas cintas y tener una agenda apretada para los próximos años, Elizabeth Olsen declaró para Entertainment Weekly la parte difícil de trabajar con Marvel Studios.

“Definitivamente es en lo que trabajo. Lo que ha sido un poco difícil para mí es que realmente me encantaría hacer una película independiente de cuatro semanas, como donde hay un principio y un final”, empezó la hermana de las gemelas Olsen.

“Con Sorry For Your Loss, a pesar de que me ha encantado esa experiencia... Ser productor en ese programa, también es como un trabajo de 10 meses. Entonces, entre Marvel y eso, ha sido muy difícil programar en las pequeñas películas de arte que me encantaría encontrar tiempo para hacer”.

Tras estas palabras, la actriz de WandaVision resaltó que una parte de ella le insiste que vuelva a ello, pues le hace falta, “hay una parte de mí que realmente quiere volver al teatro”.

Elizabeth Olsen volverá a protagonizar a Scarlet Witch en WandaVision, serie que estará basada en los años 50 y nos mostrará los verdaderos poderes de la bruja.