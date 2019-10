Star Wars: Gal Gadot se une a Brie Larson como posible nuevo ingreso a la franquicia [VIDEO]

Si bien Star Wars: The Rise of Skywalker cerrará la saga Skywalker, la franquicia continuará por mucho tiempo más ya que Disney y Lucasfilm tienen todavía trabajos que realizar.

Anticipando estos proyectos, ya han sido confirmadas dos nuevas trilogías, una a cargo de Rian Johnson, director de The Last Jedi, y otra de D.B. Weiss y David Benioff, showrunners de Game of Thrones. Pero con las películas en proceso de creación, una noticia ha sorprendido a los fans, Gal Gadot, estrella de películas de DC, estaría incluida en el reparto oficial.

Según el portal We Got This Covered, la actriz, quien actualmente vienen grabando ‘Wonder Woman 1984’, podría ser la nueva protagonista de alguna de las trilogías que tiene previstas lazar Lucasfilm. Por el momento no hay muchos detalles al respecto, pero se cree que la intérprete y modelo israelí podría interpretar a un personaje nunca antes visto en la historia de Star Wars.

Star Wars: The rise of Skywalker: tráiler oficial

Pero ella no es la única. Días atrás escuchamos que Brie Larson, Capitana Marvel, también está siendo considerada para protagonizar una película; incluso ella misma ha respondido con frases ambiguas que confirmarían, según los fans, su participación.

De confirmarse el ingreso de Gal Gadot a Star Wars, habrá que ver cuál sería el futuro de la actriz como Wonder Woman en el DCEU, ya que si bien está filmando la nueva cinta de la heroína, es probable que sigan más películas considerando que es un personaje bastante popular entre los espectadores.