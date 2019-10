Mysterio estaría vivo y podría regresar en la película de Los Seis Siniestros

No cabe duda que Mysterio de Jake Gyllenhaal fue un gran éxito entre los espectadores de Spider-Man: Far From Home.

A pesar que murió en su batalla final con Spidey, logró que se acusara a Peter Parker por sus crímenes, revelando su identidad secreta al mundo.

Sin embargo, podríamos ver más de Quentin Beck en la pantalla grande. Específicamente, en una película de Los Seis Siniestros que producirá Sony.

Spider-Man en Avengers: Endgame

Según informa la página web We Got This Covered, Sony continua con sus planes de realizar una película sobre los villanos de Spider-Man.

A pesar que la idea original era el de un spin-off para Amazing Spider-Man, la nueva película estaría dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Aparte del Mysterio, también podríamos ver en pantalla el Buitre (Michael Keaton), Scorpion (Michael Mando) y Kraven (que se espera sea presentado en Spider-Man 3), sobre la identidad del quinto y sexto enemigo, aún no se sabe nada.

Los fanáticos del arácnido ya han notado pistas en Far From Home, en donde creen que Mysterio solo engañó a Spidey y al mundo para que pensaran que estaba muerto, ya que él es el maestro de la ilusión, después de todo.

Además, sabemos que Mac Gargan está planeando unir un equipo para vengarse de Spidey cuando salga de la cárcel (esto se puede ver en la escena post-créditos de Spider-Man: Homecoming). Solo queda saber que miembros faltan para completar los puestos restantes para que una película de Los Seis Siniestros pueda realizarse.

