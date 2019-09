Marvel quiere al Kingpin de Vincent D’Onofrio en el UCM

Ahora que la Fase 4 está en camino y distintos personajes, como los X-Men y Los 4 Fantásticos, han sido confirmador en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) una nueva noticia llegó para los fanáticos de la Saga del Infinito.

Después de saber que Marvel Studios está evaluando la posibilidad que Daredevil (Charlie Cox) actúe como abogado de Peter Parker en Spider-Man 3, han salido a la luz noticias que también podría haber un lugar para su archienemigo.

Según informa la web We Got This Covered, las mismas que revelaron que Taskmaster será el villano de Black Widow, Marvel está interesado en que Kingpin (Vincent D’Onofrio) ingrese al UCM, y aunque todavía no lo han discutido con el propio actor, definitivamente es una opción que la comparía está estudiando.

Kingpin vs. Punisher

Dado que el personaje fue uno de los más importantes en las tres temporadas de Daredevil, y es considerado como uno de los mejores villanos de Marvel, esta noticia es del agrado para los miles de seguidores de las películas se superhéroes.

En cuanto a D’Onofrio, ha expresado su decepción con la cancelación del programa y claramente tiene afinidad por interpretar a Wilson Fisk dadas sus declaraciones públicas sobre el destino del personaje.

El actor probablemente no tardaría mucho en convencerse de volver a interpretar su papel en ese momento y haría una valiosa adición al MCU.

La franquicia de Spider-Man probablemente sería el mejor lugar para re introducir Kingpin, donde serviría como el villano ideal tirando de las cuerdas detrás de escena haciendo de la vida de Peter Parker una pesadilla, lo que también evitaría que Marvel regrese al Norman Osborn bien por tercera vez. Solo queda esperar la respuesta de Kevin Feige sobre las nuevas incorporaciones en Spider-Man 3.

Escúchanos en nuestro podcast de cine y series: Vértigo